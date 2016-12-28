اللجان الانتخابية تواصل إعداد برامج الحملة المتعددة المجالات

أكد العضو القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، في تصريح لـ”الفجر” أن اللجنة الوطنية الخاصة بتحضير القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، ستكشف عن القوائم النهائية للمترشحين في نهاية جانفي المقبل، موضحا أن الحزب انطلق في سلسلة لقاءات بالولايات منها ولايات أقصى الجنوب نهاية الاسبوع، بالإضافة إلى حملة الانخراطات سيما لصالح الشباب.

وذكر عثمان معزوز، عضو الأمانة الوطنية، أن الحزب يركز جهوده الكبيرة الانتخابات التشريعية القادمة، حيث قال إن اللجان الانتخابية التي وضعت لا تزال في عمل ماراطوني من أجل خوض السباق، وأضاف أن الكشف النهائي عن قوائم الانتخابية للحزب سيكون نهاية شهر جانفي المقبل على أقصى تقدير وهذا بعد الفرز والتأكد من الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب.

وقال إن الحزب نصب عدة لجان فرعية للتحضير للانتخابات التشريعية، أهمها على الإطلاق لجنة إعداد البرنامج التي لا تزال تواصل عملها حتى الآن، من اجل إنجاح الحملة الانتخابية واختيارات والخطابات المناسبة للمرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر، والتوجه بخطاب إقناع وبحلول فعلية للمشاكل الموجودة على عدة جبهات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية واجتماعية وتمس مجالات واسعة وعميقة، وتبنى أسس الدولة الديمقراطية.

وفيما يتصل بالعمل الجواري، الذي يقوم به الأرسيدي، في الوقت الراهن، أكد عضو الأمانة الوطنية، أكد انه تم زيارة عدة ولايات في إطار العمل الخاص بالتحضير للمؤتمر الحزب العادي المقرر يومي 30 جوان و1 جويلية، حيث تتم عملية إعادة هيكل المكاتب الجهوية للحزب مع فتح نقاشات مع المناضلين في نفس الوقت بالقاعدة، وفي ها الإطار تمت زيارة المسيلة، عنابة، جيجل، سطيف وورقلة، مع برمجة هذا الأسبوع كل من ولاية بومرداس وأيضا تمنراست.

وذكر أن الزيارات الميدانية للولايات هي مزدوجة الهدف أي إعادة هيكلة المكاتب للتحضير للمؤتمر العادي للحزب المقرر السنة القادمة، بالإضافة إلى حرص الحزب على الانتهاء من هذه المهمة في اقرب الآجال وقبل ”الانتخابات التشريعية التي لابد للحزب التحضير لها في الوقت المناسب”.

وذكر المتحدث أن الحزب يولي أهمية كبيرة لعنصر الشباب والنساء، وهما عنصران يشغلان مساحة مهمة في الحزب، وينتشران في جميع هياكله الحالية.

وتجدر الإشارة أن الأرسيدي لم يدخل الانتخابات التشريعية الماضية حيث قاطعها سنة 2012، مفضلا الاكتفاء بالمحليات، ما أفقده مواقع داخل منطقة القبائل التي يتمتع فيها بشعبية عالية بعد الأفافاس منافسه الأول.