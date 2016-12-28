وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2017. وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا، ميزانية تجهيز تقدر بـ2.291.3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة بـ4.591.8 مليار دينار. كما ترأس الرئيس بوتفليقة مجلس الوزراء والذي تناول بالدراسة عدة مشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الإلكترونية. ويبحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري، إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. كما يتناول هذا الاجتماع ملفات اقتصادية أخرى وسيتوج اجتماع مجلس الوزراء بإصدار بيان.