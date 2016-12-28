جدد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، تمسك الجزائر بتسوية ملف المساجين الجزائريين في العراق، والمقدر عددهم بـ8 معتقلين، حيث كشف عن مواصلة الجهود الدبلوماسية لإخلاء سبيل هؤلاء بعد إطلاق سراح اثنين منهم، كما قال إن معتقل غوانتانامو لم يتبق فيه سوى سجين جزائري واحد وأنه وضعه يتجه نحو الانفراج. تصريح وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، جاء بمناسبة لقاء عقده مع النائب عن حزب العدالة والتنمية، حسان عريبي، الذي تناقش معه في ملف المساجين الجزائريين بالخارج والجالية بالشرق الأوسط والخليج ومشاكل أخرى.

وتضمنت الرسالة التي بعث بها النائب لـ”الفجر” تفاصيل عن اللقاء، الذي جمعه بوزير الخارجية، حيث أكد لعمامرة أن زيارته الأخيرة إلى بغداد وتباحثه مع الطرف العراقي، توج بالإفراج عن سجينين ودخلا معه إلى أرض الوطن وهما الآن بين أهلهما وذويهما.

وأضاف الوزير أنه بقي بالسجون العراقية 8 مساجين، وقال إن ”الجهود متواصلة دون انقطاع وقريبا يتم الإفراج عن ما تبقى بعد ما تقوم وزارة العدل الجزائرية بإعداد ورقة تبادل المساجين”. وفيما يتصل بالقضية السورية، جدد الوزير التزام الجزائر بالحل السوري السوري، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مذكر بأهمية الاتفاق على مرحلة انتقالية، تحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا وتجنب الشعب السوري الفتنة والاقتتال، وقد ثمن النائب حسن عريبي هذا الحل، الذي سبق وأن اعتمدته الجزائر مع أشقاء في مالي وليبيا عبر فتح قنوات الحوار البيني. مشاكل الجالية الجزائرية بسوريا أيضا كانت ضمن برنامج اللقاء، وتناول النقاش كيفية إزالة البيروقراطية حتى تتمكن الجالية من تجديد جوازات السفر البيوميترية خاصة العالقين في دول الخليج.

كما تطرق النائب والوزير إلى قضية المساجين الجزائريين المتواجدين في غوانتانامو، فأكد أن 17 من مساجين غوانتانامو دخلوا الجزائر، ومنهم من أعيدت له المحاكمة ولم يبق في سجن غوانتانامو إلا شخصا واحدا وقريب إطلاق سراحه. كما تناولت الوزير رمضان لعمامرة موضوع الأزمة في ليبيا ودور الجزائري المحوري بين جميع الأطراف. أما جوازات السفر البيومترية التي كانت محل شكاوى عديدة من قبل أبناء الجالية الجزائرية، قال الوزير إنه تم تسليم 2 مليون جواز سفر وتبقى 400 ألف.