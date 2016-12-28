كنا ضيوفا عند الأفافاس وتلقينا اتهامات وشتائم

رحب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بمشاركة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، في مبادرته الجديدة، في وقت تمسك بعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة بالمقابل، في حين وجهت جبهة التحرير الوطني ضربة قاسية للخصوم الطاعنين في نتائج المؤتمر العاشر بعد أن أكد مجلس الدولة صحة الإجراءات القانونية لانعقاده.

أكد أمس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني على هامش استقباله لرئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، بمقر الحزب، نهاية الأزمة داخل بيت الأفالان التي امتدت منذ سنة 2003 بعد أن فصل مجلس الدولة في نتائج وشرعية المؤتمر العاشر والتي أصبحت غير قابلة للطعن أمام أي هيئة قضائية، وأمام هذا القرار قال ولد عباس أن القيادة الشرعية هي المكتب السياسي واللجنة المركزية وليس من حق أحد التكلم باسم الحزب، بالمقابل، وجه دعوى لكل الخصوم من أجل الالتحاق بالبيت.

وفي سياق آخر، تحاشى جمال ولد عباس الرد على أسئلة الصحافة المتعلقة بمبادرة الحزب وإمكانية توجيه دعوى للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى وما يدور بشأن عقده حملة مبكرة. واكتفى ولد عباس بالقول أن أويحيى مرحب به باعتباره صديقا قديما وأن له علاقات طيبة معه، في حين أكد أن الحزب يخطط للانتخابات بشكل دقيق قائلا ”وقت الانتخابات الصح يبان”. أما في رده على سؤال متعلق بإقدام الأمين العام السابق لجبهة التحرير عبد العزيز بلخادم على استقطاب مناضلين من الأفالان فقال ولد عباس إنه مجرد خيال باعتبار أنه أصبح أكثر تنظيم قائلا ”واحد ما يخوفنا وفي الميدان الصح يبان”، في حين لم يكشف ولد عباس عن رغبة حزبه في ترشيح الرئيس بوتفليقة قائلا ”ما دمنا في الحكم فإن مرشحنا هو الفائز في الرئاسيات”.

وعاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس حركة الإصلاح إلى توضيح طبيعة اللقاء الذي جمعه من الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني القيادي عبد الرحمن سعيدي، حيث أكد أن زيارة هذا الأخير كانت شخصية باعتباره رجل دولة ووزير سابق وتم النقاش حول الأوضاع الوطنية والدولية، كما دافع ولد عباس عن سلطاني باعتباره قيادي ضحى بحياته خدمة للبلاد.

كما عاد ولد عباس للتذكير بما وقع خلال حضوره الذكرى الأولى لوفاة حسين آيت احمد، حيث أكد أن انسحابه جاء بعد توجيه اتهامات وشتائم حيث حمل ضمنيا قيادة الحزب بما وقع باعتبار أنه نزل ضيفا ومن واجب صاحب الحفل إكرام الضيف.

من جهته، رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني من أجل إطار جديد يجمع بين المبادرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية باعتبار أن كل المبادرات التي قدمتها الأحزاب لم تتوصل إلى الجمع بين الأطراف، في حين انتقد إحجام الأحزاب السياسية عن عقد لقاءات ثنائية، مشيرا إلى أن حركة الإصلاح الوطني تؤمن بالذهاب إلى توافق سياسي بقاعدة شعبية عريضة تذهب بالبلاد إلى التنمية.