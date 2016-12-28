أفادت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إمام خطيب ومدرس قرآن بمسجد المؤمنين ببلكور بالعاصمة بالبراءة من تهمة تمويل الجماعات الإرهابية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية نسبت إليه على أساس وقائع تابعته بها السلطات الفرنسية والبريطانية تتلخص في وجود علاقة له مع أشخاص ينشطون لصالح الجماعات الإرهابية مع تمويله للإرهاب لتمكين الشباب المسلمين من الالتحاق بالمقاتلين بأفغانستان.

وأنكر أمس ”ل. ص” في الأربعينيات من العمر المتهم في الملف الذي تم القاء القبض عليه في ذات السادس ديسمبر 2003 من طرف السلطات البريطانية أثناء عودته من فرنسا وبحوزته جواز سفر إيطاليا مزور به صورته وهوية مغايرة ما نسبته التحقيقات الفرنسية والبريطانية إليه من أنه كان على اتصال مع مجموعة من العناصر الإرهابية ولاجئين سياسيين بالجزائر ومكلفا بجمع الأموال للجماعات الإرهابية بأفغانستان وتجنيد الشباب المسلم للالتحاق بهم وعلى معرفة بشبكة ”أبي الوليد” و”أبي الضحى” باقتناء أجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة لعناصرها وتزويدهم بجوازات سفر مزورة لتسهيل تنقلاتهم وتزويدهم بالأموال، وعنصر بحركة ”الجهاد” المتطرفة ببريطانيا وأنه كان يعد بناء على اعترافاته أمام السلطات الفرنسية جوازات سفر لمغادرة الحدود دون مشاكل ومحل بحث ورفض الامتثال أمام القاضي البريطاني. وأوضح ”ل. ص” بأنه مولود ببريطانيا وسافر إليها في 1995 بطلب من والده وأثناء تواجده هناك تعرف على ”ف. سيد علي” الذي التقاه بأحد المساجد ويقيم معه بنفس المسكن وساعده للحصول على سكن، مضيفا بأنه في 2003 تم توقيفه لما كان عائدا من فرنسا إلى بريطانيا وعرضت عليه صورة ”ف. سيد علي” فتعرف عليه وعلم بأنه متورط في مقتل شرطي بمانشستر فتم توقيقه 48 ساعة وأطلق سراحه، وتوبع بالتزوير بسبب جواز السفر الإيطالي المزور الذي ضبط بحوزته لكنه استفاد من الافراج المؤقت فعدها إلى الجزائر في 2003 والقت القبض عليه في 2006 الضبطية القضائية على خلفية تورطه في قضية إرهابية بالخارج واستفاد بعد عامين سجن احتياطي من البراءة 2008 على نفس الوقائع في محاكمة بقفضاء العاصمة.

واعتبر الدفاع المتابعة القضائية بالجزائر ضد موكله التي انطلقت بناء على تعليمات من من الخارجية الفرنسية وفتح تحقيق وتوقيفه بالأمر الخطير وطالب ببراءته.