وصف محاميا جبهة البوليساريو أمام المحكمة الاوروبية قرار محكمة العدل الاوروبية حول استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب بانه ”انتصار قوي” للشعب الصحراوي، وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال. فقد نشط المحاميان كيل ديفير ومانويل ديفير محاضرة بعنوان ”قرار المحكمة الأوروبية العليا المسار المكسب وأفاق الاستثمار” على هامش الندوة السنوية للعلاقات الخارجية بحضور الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي وعدد من أعضاء الامانة العامة لجبهة البوليساريو واعضاء بالحكومة الصحراوية والسلك الديبلوماسي أشادا خلالها بقرار المحكمة الاوروبية وفصلا في البعد الكبير لمغزى هذا القرار بالنسبة للشعب الصحراوي وقضيته.

وأكد المحامي كيل ديفير أن قرار المحكمة الأوروبية ”انتصار قوي للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال ”. وفي اطار قرار المحكمة الأوروبية الأخير سجل المحامي الدولي ارتياحه الكبير الذي حظيت به جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

وابرز المحامي مانويل ديفير من ناحيته أهمية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي منع إدراج الصحراء الغربية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وقال أنه ”شكل انتصارا ساحقا لجبهة البوليساريو والشعب الصحراوي”مذكرا أن المغرب لايمتلك السيادة على الصحراء الغربية. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن المحاميين سلما بالمناسبة نسخة من قرار المحكمة الاوروبية إلى الرئيس الصحراوي .

للإشارة تتواصل أشغال ندوة العلاقات الخارجية من 27 إلى 30 ديسمبر. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها ليوم 21 ديسمبر الجاري أن اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ”لا يمكن تطبيقها بالصحراء الغربية” لأنها ليست جزءا من المملكة المغربية.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية في قرارها إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق منظمة الأمم المتحدة.