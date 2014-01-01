دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي نهاية الأسبوع الماضي ببجاية في الناحية العسكرية الخامسة خمسة مخابئ للإرهابيين حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 ديسمبر 2016 ببجاية في الناحية العسكرية الخامسة خمسة مخابئ للإرهابيين”.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة -يضيف البيان- ”ضبطت عناصر الدرك الوطني بالمشرية في الناحية العسكرية الثانية تاجري مخدرات كانا على متن شاحنة محملة بـ199 كيلوغراما من الكيف المعالج”. وببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين (2) اثنين وحجزت 75.7 طنا من المواد الغذائية و4200 لترا من الوقود فيما أعترض عناصر الدرك الوطني بالوادي في الناحية العسكرية الرابعة مهربين (2) آخرين كانا على متن شاحنة محملة بـ8240 وحدة من مختلف المشروبات.

وحسب نفس المصدر أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان في الناحية العسكرية الثانية والطارف في الناحية العسكرية الخامسة وعين قزام وبرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة ثمانية وثلاثين مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة. من جهة أخرى أحبطت وحدة لحراس الشواطئ بوهران في الناحية العسكرية الثانية محاولة هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.