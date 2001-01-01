أعلنت مصادر أمنية أردنية أن قواتها قضت على مطلوب جزائري لدى استخباراتها، والذي قتل الأربعاء في مدينة الشوبك الأردنية إثر مطاردته من قبل قوة أمنية مشتركة، وقالت أنه ينتمي لجماعة إرهابية، وأن عملية استخباراتية جرت لتحديد مكانه ومداهمة المزرعة التي كان يتواجد فيها. قال رئيس بلدية الشوبك الشيخ عادل الرفايعة أن مطلوب الشوبك الذي أعلن عن مقتله الأربعاء الماضي هو جزائري الجنسية، موضحا أن عمره يتجاوز الخمسين وهو مطلوب خطير.

وأوضح الرفايعة في حديثه لوسائل إعلام محلية أن المطلوب هو من بادر بإطلاق النار على رجال الأمن بعد أن حاول الهروب، حيث طلب من أحد المواطنين أن يقوم بإيصاله لأذرح، إلا أن المواطن رفض عندما شاهد السلاح بيده فرد المطلوب على المواطن قائلا ”نلتقي في الجنة”. وأضاف أن الإرهابي كان يعمل في مزرعة خارج الشوبك لكنه جاء للمنطقة قبل 6 أشهر، ومنذ قدومه وهو يدعي أنه أخرس ولا يتكلم كنوع من محاولة إخفاء لهجته. إلى ذلك فقد كشف القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي والمعروف باسم ”أبو سياف” عن تفاصيل إضافية عن حياة الإرهابي الذي قتل بمداهمة الشوبك الأربعاء الماضي. وقال أبوسياف في تصريحات إن المقتول وكنيته ”أبي عبدالله الجزائري” قدم إلى الأردن من سوريا مع بدايات الأحداث هناك بعام 2011، وبدأ بتدريس القرآن الكريم، في أحد مساجد محافظة معان. وأضاف أن المقتول يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 51 عاما، ولديه 3 أبناء، تم تسفير أحدهم من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه لم يكن محسوبا على تيار إسلامي في معان. وأوضح أبو سياف أن الأجهزة الأمنية تطارده منذ عامين، إثر إطلاقه النار على شرطة سير بعد حادث سير أودى بحياة أحد أبنائه. وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن قيام قوة أمنية مشتركة، الأربعاء الماضي بقتل رجل متهم بانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، واعتقلت نجله في المداهمة ذاتها. وتابع ”أن المقتول اختفى بعد تلك الحادثة، ووردت بعض المعلومات، التي تتحدث عن عمله في مصنع مياه، وانتقاله للعيش بأحد قرى المحافظة. وتقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بحملة دهم واسعة للمشتبه بعلاقاتهم بتنظيمات إرهابية، أو إن كان لهم نشاطات مشبوهة. وأعلنت عن حالة استنفار قصوى بعد أحداث مدينة الكرك، حيث تنتشر قوات الأمن في مختلف شوارع ومناطق المملكة.