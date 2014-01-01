دعا حزب الحرية والعدالة إلى الابتعاد عن التوظيف الحزبي أو السياسي لمسار الحركة الاحتجاجية القائمة، مبرزا أن الأمر يتعلق بالأمن الوطني وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي. وقال حزب الحرية والعدالة في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إنه لابد على السلطة أن تدرك أن الحلول القائمة على الحوار والتشاور وإشراك المزيد من الفئات الاجتماعية في اتخاذ القرارات التي من شأنها توفير عوامل التهدئة الدائمة وتحمل تداعيات التراجع الحاد في أسعار المحروقات بأقل التكاليف الاجتماعية، مؤكدا أنه لا بديل عن الحوار من أجل الوصول إلى حلول توافقية للمشاكل المطروحة، لأن الإصرار على الانفراد بالقرار لا يساعد في هذه الظروف على تقليص دائرة التوتر حتى إذا خفت حدته.