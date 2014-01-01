كشف رئيس تجمع أمل الجزائر ”تاج” عمار غول، أمس، أن نسبة 80 بالمائة من قوائم ترشيحات تشكيلته السياسية في الاستحقاقات القادمة من فئة الشباب بالمؤهل، وحمل غول ما حدث من انزلاقات إلى الأحزاب السياسية التي تتمسك بتحقيق مصالحها الضيقة على حساب التوعية والتحسيس بالمخاطر.

وأوضح غول في تصريح بمناسبة تدشين مقر للحزب بالعاصمة، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة لقيادة الحزب لتمكين فئة الشباب من أن تكون ممثلة بنسبة 80 بالمائة في قوائم الترشيحات المقررة. وبعدما ذكر بأن ”تاج” مهيكل ومتواجد عبر كامل التراب الوطني، دعا الطبقة السياسية والأحزاب في السلطة والمعارضة وبمختلف ألوانها أن تعمل كي تكون الاستحقاقات القادمة وثبة نحو التطور والرقي. وفي هذا الإطار أشار إلى أن حزبه بدأ التحضير للاستحقاقات مبكرا، سواء على مستوى التنظيم أو الهيكلة أو غيرها، وكذا اختيار أحسن الكفاءات الشبابية التي ستتصدر قوائم التجمع وتأهيلها للمساهمة في ترقية المؤسسات السياسية وبناء الجزائر. وحمل رئيس تجمع أمل الجزائر الطبقة السياسية والأحزاب المسؤولية عما يقع في البلاد ودعاهم إلى القيام بالتوعية والتحسيس وتأطير الشباب وتفويت الفرصة عن المتربصين بأمن واستقرار الجزائر، كما دعا السلطات المحلية أينما كانت، والهيئات الرسمية إلى فتح قنوات للحوار مع الشباب والاستماع إلى انشغالاته واهتمامه من أجل حلحلة المشاكل المطروحة.