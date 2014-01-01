أعرب حزب جبهة القوى الاشتراكية عن قلقله إزاء الأحداث التي تشهدها ولاية بجاية ولجوء التجار إلى غلق محلاتهم بعد نداء مجهول المصدر، كما جدد الحزب اقتراحه بفتح الأبواب للتشاور والتحاور لتحقيق إجماع وطني. وأوضح الحزب في بيان له أنه يتابع عن كثب التطورات الحاصلة على مستوى الولاية، معتبرا الفوضى التي حدثت بالمنطقة تنبئ بوضع خطير في ظل محاولات اسقاط الولاية في جو يتسم بالخراب والعنف، محذرا في الوقت ذاته من استمرار هذه الأزمة باعتبارها توصل بجاية إلى ما لا تحمد عقباه. وفي المقابل أكد الحزب أن تعنت السلطة ومعارضتها لأي بديل سياسي وديمقراطي، وإصرارها على تدمير الأطر التنظيمية والمناقشات العامة، سيعمل على توسيع الأزمة ونمو فئات معينة من المواطنين ولجوئهم إلى أعمال العنف والشغب. وفي الأخير جدد حزب جبهة القوى الاشتراكية اقتراحه بفتح الأبواب للتشاور والتحاور لتحقيق إجماع وطني يكون بديلا لديكتاتورية العنف أيا كان مصدره. وفي السياق ذاته دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مناضليه إلى توخي الحذر واليقظة، إزاء ما وصفه بأي محاولات لضرب مصداقية الإضراب السلمي المعبر عنه لرفض تدابير قانون المالية 2017.

وقال المكلف بالاتصال على موقعه للتواصل الاجتماعي بفيس بوك، أمس، إن ”عدة بلديات ومناطق بولاية بجاية تعيش تحت وقع المظاهرات منذ بداية 2 جانفي، وهذا رغم شرعية المطالب المرتبطة برفض سياسة التقشف وغلاء المعيشة المترتبة عن قانون المالية لسنة 2017”.

وجدد الحزب تمسكه بما وصفه بـ”التجنيد السلمي عبر مسيرات سلمية سبق وأن نظمها”. واستنكر ما وصفه بدخول عناصر دخيلة لضرب سلمية الاحتجاج وشرعية المطالب التي رفعت. وذكر عضو الأمانة الوطنية للحزب عثمان معزوز، أن الحزب عبر في أوقات سابقة عن رفضه لتدابير التقشف التي اتخذت سنة 2015، والتي تواصلت حتى سنة 2017 عبر قانون المالية 2017.

وقال الأرسيدي إنه يحمل انشغالات المواطنين والتقشف الذي يضرب البلاد، ودعا إلى التجند السلمي والملتزم، مع قطع الطريق أمام من يريد ضرب مصداقية الإضراب.