أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن مصالحه على درجة تأهب عالية وتراقب الوضع باستمرار، مشيرا أن دعاة الفتنة وزارعي البلبلة ستتم مواجهتهم بقوة وقد تم التحكم في الوضعية بالشكل اللازم، مضيفا أن هناك من يوظفون مشاكل المواطن في تحقيق مطامع سياسوية.

أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية في لقاء عقده مع أعيان منطقة ڤالمة وممثلي المجتمع المدني، ليلة الثلاثاء بمقر الولاية، إلى أن جميع من يرعى أفكار زرع الفتنة والشك والتفرقة ومن يريد استغلال الوضع من أجل استقرار الجزائر سيتم التصدي له وبقوة.

وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الجزائر هناك من يحميها من مصالح أمن إلى الجيش، موضحا أنها ”تمر الآن بمرحلة صعبة ودقيقة تتطلب رص الصفوف وتجاوز جميع الخلافات من أجل ضمان استمرار مكاسب الأمن والاستقرار التي تحققت بفضل تضحيات أبناء وبنات الجزائر”. وكشف عن وجود أطراف تسعى جاهدة لتوظيف مشاكل المواطن ومعاناته في تحقيق مطامع سياسوية ضيقة، ودعا المواطن للتفطن لمثل المحاولات. وأكد أن ”من المفروض تجاوز وتفادي النعرات الإيديولوجية حتى نرتقي بالجزائر إلى بر الأمان والرقي”. وأكد الوزير بعد استماعه لانشغالات المجتمع المدني لولاية ڤالمة التي تمحورت حول نقص العتاد الصحي وكثرة الممهلات وانعدام خط للسكك الحديدية، وقلة التدفئة بالغاز الطبيعي في بعض القرى والمداشر، أنه سيقوم بنقل تلك الانشغالات لممثلي الحكومة في القطاعات التي يمثلونها من أجل سد النقائص المسجلة، في إطار الإمكانيات التي تسمح بها الحكومة. كما أكد أن المشاريع الخاصة بالبرنامج الخماسي المسجلة سيتم تجسيدها في المستقبل، لا سيما المتعلقة منها بالجانب الاجتماعي كالصحة والسكن والتربية الوطنية.

وثمن الوزير أيضا المشاريع الاستثمارية التي تعرفها الحكومة، قائلا إن النموذج الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن ولاية ڤالمة حققت قفزة نوعية في مجال الاستثمار الفلاحي والاقتصادي في عدة مجالات. كما أكد الوزير لدى معايتنه الميدانية لبعض المستثمرات الفلاحية، على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات الموجودة من أجل سد الاحتياجات المعبر عنها في السوق الجزائرية في مجال الخضر والفواكه والحبوب وغيرها من المواد الأساسية الأخرى.