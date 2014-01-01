ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، سيصل إلى تونس خلال اليومين القادمين لإجراء مشاورات تتعلق بالأزمة الليبية، وهي الزيارة الثانية لعاصمة عربية في أقل من أسبوعين بعد زيارة القاهرة.

وكشفت مصادر تونسية أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بحث خلال زيارته إلى الجزائر منتصف ديسمبر الماضي، إمكانية عقد قمة ثلاثية بين مصر وتونس والجزائر، بحضور مسؤولين ليبيين لتوحيد المواقف بخصوص مساعدة ليبيا أمنيًا وسياسيًا.

وخلال زيارته للقاهرة المصرية أجرى المستشار عقيلة صالح الأسبوع الماضي جلسة مباحثات مع رئيس رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، المعني بملف العلاقات المصرية الليبية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ، بحضور أعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، لمناقشة الأوضاع في ليبيا.