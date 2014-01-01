الحكومة تتجند لإحباط كل محاولات تحريك الشارع

إقرار عقوبات على التجار الذين فرضوا زيادات في الأسعار عشوائيا

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، الحكومة إلى ضرورة تكثيف حملات الإعلام لشرح مضمون قانون المالية لسنة 2017 الذي لا يحمل زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية مع فرض عقوبات ضد التجار والمتعاملين المتلاعبين بالأسعار والتي أدت إلى موجة احتجاجات مؤخرا في عدة ولايات على غرار ولاية بجاية.

حث الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، وزارات القطاعات ذات صلة بالنشاط التجاري خلال اجتماع لمجلس الحكومة في مقدمتها وزارة التجارة ووزارة المالية إلى ضرورة تكثيف حملات شرح مضمون قانون المالية لسنة 2017 للمواطن، وهو القانون الذي لم يقر زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاكية كما أبقى على دعم الدولة لمختلف المواد الغذائية. ويأتي طلب الوزير الأول عبد المالك سلال من وزراء حكومته بشرح مضمون قانون المالية الذي لا يقر زيادات في الأسعار تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولتكذيب بعض دعوات الاحتجاجات التي تبرر بفعل ما يسمى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهي الدعوات مجهولة المصدر التي أخرجت بعض المواطنين للاحتجاج على غرار ما عاشته ولاية بجاية من احتجاجات أدت إلى تخريب عديد المنشآت الخاصة والعمومية بالإضافة إلى احتجاجات في مناطق أخرى كالبويرة وبومرداس. كما دعا الوزير الأول مختلف مصالح الرقابة التابعة لوزارة المالية والتجارة إلى تكثيف حملاتها وفرض عقوبات على التجار الذين فرضوا زيادات على السلع خارج الأطر القانونية. وكان وزير النقل بوجمعة طلعي توعد الناقلين الخواص بتوقيع عقوبات صارمة في حال رفع تسعيرة النقل جراء الارتفاع الطفيف في أسعار الوقود.

كما كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي توعد دعاة الفتنة الذين يحاولون فرض الرأي بالقوة في الشارع الجزائري بعقوبات صارمة وفق قوانين الجمهورية.