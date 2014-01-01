أعلن وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، مساء السبت، احتضان بلاده يوم 25 جانفي الجاري قمة لرؤساء الدول لدراسة الأزمة الليبية وإيجاد الحلول التي تسمح بتسوية هذا النزاع الإفريقي. ودعا جون ”كلود غاكوسو” إلى ضرورة التفكير بكل الوسائل في مخرج للأزمة الليبية التي لا يمكن أن تستمر داعيًا الدول الأفريقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الملف. وركز وزير الشؤون الخارجية الكونغولي في السياق ذاته على ضرورة التوجه نحو إجماع أوسع يشرك جميع الفصائل الليبية، قصد وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا البلد الممزق كليًا. من جهة أخرى نوّه وزير الشؤون الخارجية الكونغولي بالدور الذي تقوم به الجزائر في هذا المسار وعلى الصعيد الإقليمي عمومًا، مؤكدا أن الجزائر ناضلت من أجل تقرير مصير الشعوب. كما أكد جون كلود أن الجزائر طرف محوري في القارة الإفريقية، وتعد طرفا مهما ضمن الاتحاد الإفريقي، وبالتالي لا يمكن تصور مسعى لحل الأزمة الليبية دون الاطلاع على رأيها. هذا وستعمل على تكثيف تحركها الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة، عبر آليات دول الجوار والاتحاد الإفريقي للتقريب بين الفرقاء الليبيين، وجمعهم على طاولة الوفاق بعدما جددت تمسكها باتفاق الصخيرات.