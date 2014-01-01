كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن المسؤولين الليبيين خلال زيارتهم الجزائر، اعربوا عن رغبتهم في أن يكون الحوار ليبيا ليبيا دون تدخل خارجي أجرى.

وأكد مساهل خلال محادثات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بليبيا مارتين كوبلر الذي زار الجزائر، أمس السبت، العمل مع الأشقاء الليبيين على إيجاد حل سلمي للأزمة دون ضغوط أجنبية.

وحول أسباب لقائه كوبلر قال مساهل ”تحاورنا حول الأوضاع السائرة في ليبيا وكذلك المحطات المقبلة في إطار البحث عن حل سياسي دائم للوضع في ليبيا”.

وأشار الوزير الجزائري إلى زيارات مسؤولين كبار من ليبيا خلال الأسابيع المنصرمة، وأضاف ”التقينا مع مسؤولين كبار من ليبيا كلهم رغبة في أن يكون الحوار ليبيا-ليبيا بدون أي تدخل أو أي ضغط من أي طرف كان، نحن نعمل في هذا الطريق وموقف الجزائر واضح، نحن مع الاتفاق السياسي الذي أبرم تحت رعاية للأمم المتحدة لأن الاتفاق السياسي هو الأرضية الوحيدة التي تعطي الشرعية لكل ما هو الآن يمثل ليبيا”. من جانبه أكد مارتين كوبلر بالجزائر في تصريح للصحافيين أن سنة 2017 يجب أن تكون سنة القرارات بغية التوصل إلى تسوية من شأنها أن تضع حدا للأزمة التي تعصف بليبيا منذ عدة سنوات.

واستعجل المبعوث الأممي إلى ليبيا ضرورة تحقيق تقدم سياسي حول هذا الملف، مشيرا إلى معضلات استمرار الأزمة في ليبيا، لأن الأشخاص يعانون لا توجد كهرباء والمستشفيات لا تعمل.

من جهة أخرى ركز كوبلر على ضرورة استعادة الدولة والأمن والاستقرار والسلامة في ليبيا في هذا البلد، مبرزا الدور الهام جدا الذي تلعبه البلدان المجاورة خصوصا الجزائر في البحث عن حل لوضع الأزمة.

كما أعرب كوبلر عن ارتياحه لكون الأمم المتحدة والجزائر تعملان اليد في اليد حول الملف الليبي واصفا هذا التطابق في وجهات النظر بالهام جدا من أجل استعادة السلم والأمن في ليبيا. بالموازاة، أعلن وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو من الجزائر عن احتضان بلاده يوم 25 يناير الجاري قمة لرؤساء الدول تندرج ضمن المساهمات الإفريقية لتسوية النزاع الليبي.