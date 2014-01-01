أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية وبرج باجي مختار 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ07 أشخاص بعين تموشنت.

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، يوم 10 جانفي 2017، 114 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، في حين أوقفت مفرزة مشتركة أخرى مهربا (01) كان على متن شاحنة مُحملة بـ3.28 طن من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة. وفي عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 مهربا وحجزت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و1.675 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود و03 مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية وبرج باجي مختار 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ07 أشخاص بعين تموشنت.