رحب مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية للأزمة الليبية. يأتي ذلك فيما تعددت المبادرات الإقليمية والدولية بحثا عن تسوية للمأزق الليبي الذي دخل في منعرج خطير على وقع تهديدات جديدة أطلقتها حكومة الإنقاذ الليبية لإيطاليا التي تستعد لفتح سفارتها في العاصمة طرابلس. وترافقت تلك التهديدات مع الكشف عن اقتراب بوارج حربية إيطالية من السواحل الليبية، تباينت التقديرات في تحديد أبعاد هذا التحرك العسكري الذي يأتي بعد أقل من يوم واحد من إعلان وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل المرحلة الثانية من عملية ”صوفيا” البحرية الأوروبية وسط البحر المتوسط والمتمثلة في العمل هذه المرة داخل المياه الإقليمية الليبية.

وقال مارتن كوبلر في تصريحات نُشرت الثلاثاء، إن الأسابيع الماضية شهدت مشاركة فاعلة من جميع الدول المجاورة لليبيا، حيث اتخذت خطوات لدعم الحوار بين الليبيين حول القضايا التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.