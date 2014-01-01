كشف رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، أمس عن إمكانية عقد تشكيلته السياسية لتحالف حزبي لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2017 التي لن يشارك فيها حزبه في جميع ولايات الوطن بسبب الامكانيات المالية المحدودة لحزبه.

وقال رباعين خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة أن تشكيلته السياسية تواصل التحضير للمشاركة في تشريعيات المقبلة، مبرزا امكانية عقد تحالف حزبي قبل المشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي، وفي هذا الشأن، لم يفصح فوزي رباعين عن قائمة الأحزاب السياسية التي من الممكن أن يشكل معها هذا التحالف، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية لن تشارك في جميع ولايات الوطن مرجعا ذلك إلى الإمكانيات المالية المحدودة لحزبه، وفي سياق متصل، جدد فوزي رباعين التأكيد على أن الهدف من وراء المشاركة في هذه الاستحقاقات هو تقديم مرشحين أكفاء وسد المنافذ أمام أصحاب المال الفاسد.

وفي الشق الإقتصادي، انتقد رئيس حزب عهد 54 قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أن التدابير التي جاء بها ستكون لها آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطن وكذا غياب المشاريع التي من شأنها توفير مناصب عمل وبتالي القضاء على مشكل البطالة مستدلا بما وقع من احتجاجات عرفتها عدة ولايات البلاد خلال الأسابيع الفارطة.