تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول اجتماع لها يوم الأحد القادم تحت رئاسة عبد الوهاب دربال، وذلك من أجل تحديد الخطوط العريضة التي تدخل ضمن مهامها تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة المقررة ربيع 2017. بعد قرابة شهرين من الكشف عن رئيسها وإصدار المرسومين الرئاسيين المتعلقين بتعيين أعضائها والمكونين من 205 قاض و205 كفاءة مستقلة من مختلف فعاليات المجتمع المدني تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أول اجتماع لها يوم الأحد القادم بنادي الصنوبر، وذلك للإعلان عن ترتيبات تحضير الانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر أفريل القادم.

ويأتي اجتماع هيئة دربال في وقت استكمل الجهاز التنفيذي هو الآخر ترتيباته لإجراء أول انتخابات تشريعية ما بعد الإصلاحات السياسية والتشريعية التي توجت بتعديل عميق للدستور، الذي توج هو الآخر بميلاد الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية تاريخ الإعلان عن النتائج وترسيمها من قبل المجلس الدستوري.

ويأتي اجتماع الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في وقت أعلنت فيه كل أحزاب الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها بدخول المعترك الانتخابي التشريعي في انتظار الانتخابات المحلية التي تتبع الانتخابات التشريعية بقرابة شهرين باستثناء حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس وجيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان.