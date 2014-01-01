شكلت التطورات الأخيرة في ليبيا وكذا سبل تسريع تنفيذ المسار السياسي محور لقاء جمع يوم الأحد بالجزائر العاصمة بين وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووفد برلماني من مجلس النواب الليبي.

وأوضح أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الطرفين تطرقا خلال محادثاتهما إلى ”الوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي وكذا إلى سبل تسريع تنفيذ المسار السياسي من خلال حركية حوار شامل ما بين الليبيين والمصالحة الوطنية”.

وفي هذا الصدد ”جدد مساهل موقف الجزائر من اجل تسوية الأزمة الليبية” مذكرا بـ”جهود الجزائر الثابتة والمتواصلة القائمة على أساس عدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية”.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد الليبي حيوا من جهتهم الدور الفعال والمتواصل الذي تقوم به الجزائر لصالح حل سياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015. ويأتي هذا اللقاء بعد الزيارات العديدة التي قام بها برلمانيون ليبيون للجزائر ومن بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني الليبي، علي أحمد التكالي، أن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر تعد فرصة للبحث عن حل للأزمة التي تعيشها بلاده، مشيدا في نفس الوقت بالعلاقات الوطيدة التي تجمع الجزائر وليبيا. وأوضح رئيس الوفد البرلماني الليبي لدى استقباله بالمجلس الشعبي الوطني من طرف نائب رئيس المجلس، جمال بوراس، أنه ”في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به ليبيا، ستسمح هذه الزيارة بطرح المشاكل التي نعاني منها، أملا في إيجاد سند لحل هذه الأزمة”.

ونوه في هذا الإطار بـ”العلاقات الوطيدة التي تربط الجزائر وليبيا منذ عشرات السنين، والتي تتميز بالتعاون والاحترام المتبادل”.