أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن السلطات العمومية تكفلت بـ96 بالمائة من عائلات وذوي حقوق المفقودين، في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الموجه للمتضررين من الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر.

وقال الوزير الأول في رده على سؤال كتابي للنائب عن التكتل الأخضر، لخضر بودبوز، تلقت ”الفجر” نسخة منه، إن ”الأمر رقم 6 المؤرخ في 27 فيفري 2006، الخاص بتنفيذ تدابير المصالحة الوطنية الرامي لتعزيز روابط التماسك الوطني وللتكفل بالفئات التي تضررت خلال هذه الفترة، على غرار فئة المفقودين وذوي حقوقهم، سواء من حيث الحالة المدنية أو الحقوق المتصلة بالذمة المالية، من دون إغفال هذا الأمر وكذا نصوصه التنظيمية، أخذت بعين الاعتبار الجانب المادي للمسألة وأقرت مساعدات مالية لذوي حقوق المفقودين”.

وأضاف الوزير الأول في رده على سؤال النائب، أنه علاوة على المساعدات المالية وتدابير أخرى، سهرت الدولة على مرافقة ذوي حقوق المفقودين في إعداد ملفاتهم، من خلال تسخير الموثقين لإعداد الفرائض وتقديم المساعدة القضائية لرفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة. وقال الوزير الأول إن نسبة التكفل بعائلات وذوي حقوق المفقودين في إطار التدابير المشار إليها أعلاه قد وصلت إلى 96 بالمائة من مجموع الحالات المحصاة، واعتبر أن النسبة تعبر عن التقدم الكبير الذي عرفته عملية التكفل بذوي حقوق هذه الشريحة، تعطي قراءة صريحة حول ”إيمان العائلات بالقيم التي جاء بها الميثاق وحول إرادة الشعب الجزائري تجاوز آثار المأساة الوطنية وفتح صفحة جديدة مبنية على استتباب الأمن وتعزيز روح التماسك الاجتماعي والارتباط والتلاحم بين مختلف أطيافه”.