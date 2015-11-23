تستعد القاهرة لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا يوم السبت المقبل، بمشاركة الجزائر و6 دول عربية وإفريقية هي مصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر.

وسيستعرض الاجتماع الذي يرأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري ويحضره المبعوث الأممي بشأن ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الجامعة العربية السفير صلاح الجمالي، تقييم الوضع في ليبيا وسبل مساعدة دول الجوار لكافة الأطراف على تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات.

كما يستعرض الاجتماع الجهود الاقليمية المبذولة سواء من جانب مصر والجامعة أو أطراف أخرى لمساعدة الليبيين. ويتزامن الاجتماع مع تحركات تونسية ضمن ما عرف بمبادرة السبسي لحل الأزمة. وقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه ناقش مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات المطروحة للأزمة الليبية بالتعاون بين تونس ومصر والجزائر.

وقال الغنوشي للمكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية التونسية إن ”اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الوضع الليبي والمبادرات المطروحة بالتعاون مع الإخوة في الجزائر ومصر”.

وأضاف الغنوشي ”نتطلع إلى دفع مختلف الفرقاء الليبيين إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي يمكِّن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق”.