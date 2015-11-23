أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، ببسكرة، بارون مخدرات وحجزت شاحنة محملة بـ 8 قناطير من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه ”وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة، الثلاثاء، بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية قناطير”. وفي نفس السياق - يضيف البيان - ”ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 6 بارونات مخدرات وحجزت 195 كلغ من الكيف المعالج بكل من البيض وسيدي بلعباس وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)”. من جهة أخرى ”أحبطت عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود محاولات تهريب 2004 لتر من الوقود و8522 وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة والوادي”. كما ”ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار بارون مخدرات وحجزت 8 قناطير من الكيف”. كما ”ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار وورڤلة وتمنراست 106 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، وحجزت 9 أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال بالأقمار الصناعية”.