”نخشى خلط الأوراق قبيل اجتماع الفرقاء.. وحل دول الجوار تأخر”

قال عبدالسلام نصية عضو مجلس النواب الليبي بطبرق في حوار لـ”الفجر”، أن المشكلة في بلاده ليست في الحكومة ولا في تقاسم السلطة فهذه مغالطة كبيرة، فالمشكلة غياب الدولة وهذا ما نريد استعادته، وإن رحب بمبادرة الرئيس التونسي السبسي إلا أنه حذر من التنافس التاريخي بين البلدان المعنية والتي من شأنها أن تنشب تعقيدات أخرى للمشهد الليبي.

”الفجر”: انفتاح دول الجوار تحديدا الجزائر وتونس ومصر على طرفي الصراع في ليبيا مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق هل ستكون له تداعيات على روح الاتفاق السياسي ؟

نصية: للأسف دور دول الجوار تأخر كثيراً وقضية ليبيا دولة وأنا أخشى من أن يكون لتنافس دول الجوار تأثيره سلبيا على القضية الليبية، ويتسم في الكثير من الاحيان بالتنافس التاريخي بين دوله أي التنافس بين دول الجوار سواء الجزائر ومصر أو تشاد والسودان وغيرها رغم أننا نتمنى دائما الحل العربي بل حل دول الجوار ولكن للأسف كما قلت لك تأخر كثيرا.

وما تعليقك على القمم الرئاسية سواء مبادرة السبسي الثلاثية أو قمة الكونغو المرتقبة أواخر الشهر الجاري هل تحل أزمة أم تعد تدخلا في الشأن الليبي؟

بخصوص مبادرة السبسي فإذا كانت في إطار مساعدة الفرقاء الليبيين قد تساعد في الوصول لحل إما إذا كانت في إطار التنافس بين دول الجوار فاعتقد أنها لن تنجح بل ستعقد المشهد أكثر.

وأخشى أيضا أن تكون مبادرة الكونغو إفريقية عندها اعتقد سيتم سحب البساط من تحت العرب ودول الجوار لأن الأفارقة سبق لهم وأن تدخلوا في أزمة لوكربي وكان تدخلهم حاسم وسرع من قفل ملف القضية، بالرغم طبعا من اختلاف القضيتين.

لكن تعلم بلب الخلاف بين الجزائر ومصر حول الأزمة الليبية كل يدعم جناح خاص لكن خلال الأسابيع الأخيرة جرى تحول في المواقف ودخلت تونس كوسيط بين الدولتين لتذليل التباينات عبر إعلان قمة ثلاثية تجمع الدول الثلاث؟

أخشى من خلط الأوراق بعد أن تم الوصول إلى نقاط الخلاف في إعلان القاهرة ولم يبق إلا اجتماع الفرقاء حولها، إذا كانت هذه الجهود سوف تصب في هذا الاتجاه أي استكمال إعلان القاهرة سوف يقرب ذلك من الخروج من الأزمة، عدا ذلك سوف يدخل الأزمة في منعطف آخر.

وهل يمكن أن تطلعنا على ضمانات أو مقترحات يكون قد تلقاها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من الجزائر أو تونس أو القاهرة لحل الأزمة؟

الجولة كانت لشرح أبعاد القضية الليبية ولطلب المساعدة في حلها من الأشقاء وفقا لما يتفق عليه الليبيين، لكن أؤكد لك أن المقترح الآن هو إعلان القاهرة.

وما مضمونه؟

إعادة هيكلة المجلس الرئاسي (رئيس ونائبين) ورئيس وزراء منفصل وإعادة تكوين مجلس الدولة والاتفاق حول تبعية الجيش بناء على ذلك، والنقاط الخلافية الأربع والتي من خلالها تتم إعادة هيكلة الدولة ثم تشكل حكومة لا تقصي أحدا.

غياب ترتيبات لتوحيد المؤسسات الأمنية والسياسية يطيل من عمر الانسداد فهل هناك ترتيبات لجمع السلاح وإنهاء حكم الميليشيات ضمن المقترحات فلم نسمع عن أي إجراءات تتعلق بذلك؟

هذه من أهم القضايا فعلا وهذا هو سبب تعثر الاتفاق السياسي، فلا يمكن أن نتخيل دولة في وجود مليشيات وتشكيلات مسلحة ولا يمكن أن نتخيل دولة لا تسيطر فيها السلطة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتقد موضوع الترتيبات الأمنية مهم جدا.

لمجلس الدولة ومجلس النواب الحق في تعديل الاتفاق السياسي اذا اقتضت المصلحة العامة فلماذا لم يتم تعديله بعد والحاجة الان تقتضي ذلك؟

لا يمكن الآن لأن مجلس النواب لم يدخل الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري بعد، وكذلك مجلس الدولة تم تكوينه بالمخالفة للاتفاق السياسي.

هل هناك من بوادر فعلا لسيناريو حكومة وحدة وطنية ونحن نرى رفض حفتر التحاور مع السراج؟

نتمنى ذلك ونعمل بكل جد لإنهاء معاناة شعبنا. للأسف لا زال هناك سوء فهم للقضية الليبية، فالمشكلة ليست في الحكومة ولا في تقاسم السلطة، هذه مغالطة كبيرة، المشكلة في ليبيا هي غياب الدولة وهذا ما نريد استعادته.