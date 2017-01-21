دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، خلال لقاءه الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية، جان مارك آيرو بباريس الأطراف في مالي وليبيا ضرورة إحراز تقدم في مسار تطبيق الاتفاق السياسي. وأكد مساهل، في تصريح للتلفزيون الجزائري، عقب المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أول أمس في إطار الدورة الثانية، للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي، حول القضايا السياسية والأمنية أن هذا اللقاء يأتي تبعا لحديث أجراه مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، على هامش قمة إفريقيا فرنسا بباماكو، في إطار ضرورة إحراز تقدم في مسار السلام بمالي، حتى تكون هناك ديناميكية جديدة. كما أوضح، أننا تبادلنا وجهات نظرنا وتحادثنا، حول ضرورة تشجيع الأطراف على المضي قدما نحو تجسيد اتفاق الجزائر، مشيرا إلى أنه تطرق مع جان مارك آيرو، كذلك إلى الوضع في ليبيا. وتابع مساهل، قوله إننا تناولنا أيضا الوضع في ليبيا، ودرسنا الآفاق وما يمكن لمختلف الأطراف أن تفعله في إطار حل يكفل وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، مؤكدا أن هناك اتفاق سياسي ليبي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر 2015، والذي يجب تجسيده.

وأكد الوزير، في ذات السياق، أن الليبيين وحدهم من يجب عليهم تطبيق هذا الاتفاق، موضحا إننا متفقون حول هذه المقاربة من الحل السياسي. أما الآن يضيف مساهل، يجب العمل من أجل تقريب مواقف الليبيين، وبعدها جميع الشركاء وبلدان الجوار وكذلك الشركاء أعضاء مجلس الأمن الدولي، والبلدان المتوسطية، من أجل حمل كل هذا العالم على الاتفاق على الحل السياسي، والمرافقة دون أي تدخل في شؤون الليبيين. وأردف يقول، إنها المقاربة التي عرضناها على أصدقائنا الفرنسيين. للتذكير، قام مساهل، بزيارة عمل إلى فرنسا في إطار انعقاد الدورة الثانية، للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي، حول القضايا السياسية والأمنية.