كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن عناصر الدرك الوطني في بومرداس أوقفوا، أمس، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين تمكنت مفرزة تابعة للجيش من القضاء على إرهابي بالميلية بولاية جيجل. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه في اطار مكافحة الإرهاب أوقف عناصر الدرك الوطني يـوم 20 جانفي 2017 ببومرداس الناحية العسكرية الاولى، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. في نفس البيان، ذكر المصدر أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بتلمسان أوقفت عشرة تجار مخدرات وضبطت كمية تُقدر بـ322 كيلوغرام من الكيف المعالج و200 غرام من الكوكايين وكذا 5 مركبات. من جهة أخرى، أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفرزة تابعة للجيش تمكنت ظهيرة أول أمس، الجمعة، من القضاء على إرهابي بالميلية بولاية جيجل. وحسب بيان وزارة الدفاع فإن القضاء على الإرهابي أتى بعد كمين محكم نصبته مفرزة للجيش، ولم يقدم البيان معلومات عن هوية الإرهابي، في الوقت الذي تواصل قوات الجيش تمشيط المنطقة لتطهيرها من فلول الإرهاب وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة يحتوي على (01) هاون عيار 60 ميليمتر، قاذف صاروخي RPG-7، قاذف صاروخي RPG-2، مدفعين SPG-9، رشاشين عيار (14.5) ميليمتر، رشاش عيار (12.7) ميليمتر، رشاشين PKT، بندقيتين رشاشتين FMPK ، مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف (9)، (02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، بندقية تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات. وفي هذا الصدد أكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.