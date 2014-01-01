مظاهرات أكتوبر قربت الجزائر من واشنطن والشاذلي عجز عن تسيير الأزمة

l مصر خانت الجزائر في الحرب العربية الإسرائلية سنة 1973

l 40 ألف مجاهد في نصف سنة من تاريخ الثورة التحريرية (1955)

أفرجت المخابرات الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي عن 8700 وثيقة سرية تتحدث عن الجزائر، من ضمن 18 مليون ملف سري يتحدث عن مختلف دول العالم، تحدثت من خلالها عن علاقاتها التاريخية مع الجزائر بدءا من أحداث أكتوبر التاريخية وصولا إلى العلاقات الثنائية مع فرنسا والاتحاد السوفياتي والحرب العربية ضد إسرائيل.

تناولت الملفات السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، جوانب من تاريخ الجزائر وعلاقاتها ببعض الدول منها المغرب ومصر وفرنسا، وقال التقرير أن أحداث 5 أكتوبر 1988 التي هزت الجزائر خلال عهدة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، ساهمت في حدوث تقارب بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية بسبب الاصلاحات الاقتصادية المنفتحة التي تبنتها الجزائر بعد تلك الأحداث.

وأقرت الوثائق، بعجز الرئيس الشاذلي بن جديد، في تسيير الأزمة الاقتصادية، التي قالت عنها وكالة الاستخبارات أنها ساهمت في الانفتاح الاقتصادي للجزائر والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية عكس ما كان في السابق وهدا بفضل سياسة الإصلاحات الاقتصادية.

ونقل التقرير المخاوف التي أبدتها الحكومة الجزائرية خلال الاحتجاجات التي رافقت انهيار أسعار برميل النفط، من تصاعد حركة الإخوان المسلمين في الجزائر، وسجلت حدوث اعتداءات في العاصمة وقسنطينة.

وعرجت الوثائق السرية للوكالة على الدعم الذي توليه الجزائر لجبهة البوليزاريو ودعم عناصرها لتحقيق الاستقلال والانفصال عن المغرب.

ديغول كان يرى في الجزائر بابا للولوج إلى الحركات غير الحليفة

واستعرض التقرير أيضا جوانب من العلاقات السياسية الجزائرية الفرنسية، موضحا أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول، كان يرى في الجزائر مدخلا أو بوابة حوار مع الحركات الغير حليفة، وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهتمة جدا بالثورة الجزائرية، حيث تناول ملف صعود الفكر الثوري سنة 1956 بالجزائر أي سنتين بعد اندلاع ثور الفاتح من نوفمبر، وأضاف أن الثورة الجزائرية احتضنها الشعب مستدلا بعدد المنخرطين في صفوفها، حيث أحصت الوثيقة 40 ألف مجاهد وهو ما يمثل زيادة بـ5 أو 6 مرات مقارنة بما كان عليه منتصف سنة 1955.

و خلال نفس الملف قالت الوكالة نقلا عن ذات الوثائق، أن فرنسا ظلت متمسكة بالتعاون مع الجزائر حتى بعد الاستقلال من خلال إيفاد فرق تعاون إلى الجزائر، ليعرج بعدها أن الرئيس أحمد بن بلة تعرض للانقلاب من قبل الرئيس هواري بومدين الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، موضحة أن أحمد بن بلة كان حريصا على حماية والمصالح الأوروبية.

العلاقات الجزائرية المغربية، كانت أيضا ضمن النقاط التي تناولها التقرير، حيث رصدت الوكالة الاستخبارتية سنة 1987، أن كلا البلدين لم يرغبا في الحرب، مشيرة أن الجزائر كانت ترسل فرق عسكرية لدعم ومساندة جبهة البوليزاريو في وقت كان فيه المغرب غير مستعد لمواجهة هكذا عمليات، وعدد التقرير الأسباب التي جعلت الجزائر لا تدخل في حرب معلنة مع المغرب وقتها، ومنها آثار الضربة العسكرية للمغرب على علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم التقرير مصر بخيانة الجزائر في الحرب العربية الإسرائيلية التي جرت سنة 1973، موضحا أن الجيش الجزائري كان يخوض الحرب في الجبهة للدفاع عن الأراضي العربية في الوقت الذي أعلنت فيه مصر وقف إطلاق النار متسببة ذلك بخيانة الجزائر وسوريا التي كانت تحولت لركام بسبب خيانة مصر، كما انتقد أيضا قبول الجزائر بدخول الأردن في المفاوضات العربية سنة 1974.