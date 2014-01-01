دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الوزراء التابعين للأفالان، الراغبين في التقدم للسباق التشريعي المقبل لتقديم استقالاتهم الإجبارية من الحكومة شهرين قبل تنظيم الاستحقاق تطبيقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون الانتخابات. وأضاف ولد عباس أنه بصفته أمينا عاما للحزب لن يدافع عن أي وزير أو يعطيه الأفضليه في القوائم الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أنه ”لن ولم يرشح أي من وزراء الحزب حاليا فهم بالنسبة لي مناضلين كغيرهم من المناضلين الآخرين”.

ودعا بالمناسبة الوزراء الراغبين في الترشح بالعودة لدواويرهم وولايتهم والمرور عبر اللجان الانتخابية بالولايات، لأنه لا توجد حسبه أي آليات أخرى للترشح سوى القنوات الحزبية المصوت عليها في قانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وفي رده على سؤال خاص بالإشاعات التي راجت حول ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال، على رأس قائمة العاصمة بالقول اسالوا المعني بالأمر. وجدد تعهده الخاص بمحاربة المال الفاسد في الانتخابات القادمة وتوظيفها في إعداد القوائم، كما ثمن تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات معتبرا أنها مكسب من مكاسب التعديل الدستوري الأخير.