اتهمت أوساط مغربية القاهرة بعرقلة الترتيبات الأخيرة لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في قمته المنتظرة نهاية الأسبوع المقبل.

وتوقعت دوائر سياسية مغربية ان تكون مصر في قائمة الدول القليلة الرافضة للمصادقة على عودة المغرب في القمة الإفريقية المقبلة. وبررت يومية ”الصباح” المحلية، أمس، أنها ترفض أن تصل دائرة التوسع الاقتصادي إلى دول جوارها خاصة إثيوبيا التي ينتظر أن يحل بها الملك المغربي في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين، مسجلة أن عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، يهدف من وراء ذلك الضغط على دول الخليج وثنيها عن اعتماد المغرب صلة وصل مع إفريقيا.

واستند التقرير على خلفيات اتخاذ القاهرة موقفا من الرباط بسبب العلاقات المتوترة مع الرياض، قائلا إن القاهرة متخوفة من أن تتسبب مشاريع المغرب والسعودية في حوض النيل من عزلها في المنطقة، إذ أطلقت الرياض مشاريع زراعية في إثيوبيا. وعقب المصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون يخصّ موافقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عام 2000، والبروتوكول الملحق به الصادر عام 2003، تماشيا مع الطلب الذي وجهه إلى مفوضية الاتحاد العام الماضي تفجر جدلا وسط الرأي العام السياسي المحلي يؤكد اعترافا من الرباط بجمهورية الصحراء الغربية، وفي هذا الصدد يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش المغربية، أن المادتين الثالثة والرابعة من قانون الاتحاد الافريقي تزكيان القول باعتراف غير مباشر للمغرب في حال عودته بجبهة البوليساريو فالاتحاد الإفريقي يساوي بين هذه الأخيرة وبقية الدول الأعضاء، كما أن قانون الاتحاد يشترط كذلك على المغرب احترام الحدود التي نالها بعد استقلاله عن فرنسا عام 1956.

وسيتحتم على ممثلي المغرب الجلوس إلى جانب ممثلي جمهورية الصحراء الغربية في الاجتماعات الداخلية وفي هياكل الاتحاد كالبرلمان والمكتب التنفيذي، ما يعني اعترافا بها. وحسب العلام في تصريحات لـشبكة ”سي أن أن” العربية فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستكون سهلة وفق قوله.