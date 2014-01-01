l جيل جديد يتجه نحو الانسحاب من هيئة التشاور

غابت أمس مختلف الأحزاب السياسية التي دأبت على الحضور في لقاءات المعارضة التي عقدت في بيت حمس، ويتعلق الأمر بحزب جيل جديد وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني عن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة المنعقد، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم، كما غابت كذلك معظم الشخصيات الوطنية التي تتشكل منها الهيئة المعارضة، وذلك بسبب الحسابات الانتخابية والتحالفات الحزبي التي شرعت الأخيرة في التحضير لها منذ مدة.

قررت معظم الأحزاب المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة عدم حضور اجتماع الهيئة الذي عقد، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم رغم الدعوة التي وجهتها حركة مقري لكل الأطراف المشكلة للهيئة التي تصل إلى 30 حزبا وشخصية وطنية، ويعود غياب أعضاء هيئة التشاور والمتابعة عن الاجتماع الى الحسابات الانتخابية والتحالفات التي تم عقدها بين الاحزاب للدخول بقوائم موحدة للتشريعيات والتي نسفت التقارب الذي حصل بين الأحزاب والشخصيات المعارضة في ندوة مزافران يوم 10 جوان 2014.

وبرر الناطق الرسمي لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، غياب حزبه عن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة بتزامنه مع التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء للانتخابات التشريعية المقبلة، مبرزا في اتصال هاتفي مع ”الفجر” أن موضوع الاجتماع الذي دعت إليه حركة ”حمس” يتمحور حول مراقبة الانتخابات في حين أن الاتحاد الذي أسس في إطار التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي والذي يضم جبهة العدالة والتنمية وحركتا النهضة والبناء أعطى تعليمات لمباشرة مراقبة الانتخابات على المستوى المحلي. من جهته انتقد القيادي في حزب جيل جديد، حبيب براهمية في تصريح لـ”الفجر” الطريقة التي تم من خلالها دعوة الأحزاب المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة لحضور الاجتماع، وقال أنه ”من غير المعقول أن ندعو حزب للمشاركة في اجتماع عن طريقة رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال ودون تحديد جدول اعمال اللقاء”. وفي ذات السياق، أوضح حبيب براهمية أن حزب جيل جديد رفض دعوة حمس لحضور اجتماع هيئة التشاور والمتابعة بسبب موقف أغلب أعضاء الهيئة التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حين ان حزبه قرر مقاطعة هذا الموعد الانتخابي.

ويتجه حزب جيل جديد حسب براهمية إلى الانسحاب من هيئة التشاور والمتابعة وذلك بعد مرور أشهر قليلة عن انسحابه من تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعد إعلان أغلب التشكيلات السياسية المنضوية تحت لوائها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إن جيل جديد حزب معارض ولا يمكنه العمل مع أحزاب لها رجل في السلطة وأخرى في المعارضة، متسائلا عن مصير هذه الهيئة بعد التشريعيات.