حملت الأحزاب المشاركة في عملية تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هذه الأخيرة مسؤولية الإشراف على نزاهة الانتخابات القادمة وما يعقبها من استحقاقات أخرى، معتبرة الهيئة الجديدة امتحان لمدى صيانة أصوات الهيئة الناخبة ومعاملة التشكيلات السياسية على قدم مساواة وهذا حسب ما رصدته ”الفجر” في استجوابات مع ممثلي بعض الأحزاب المشاركة في عملية تنصيب الهيئة.

أكد ممثلو ورؤساء أحزاب سياسية شاركت في عملية تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنها تعلق آمالها على الهيئة الجديدة في ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، وقال بلقاسم ساحلي، رئيس الحزب الاتحاد الوطني الجمهوري، أن الهيئة مكسب للحياة السياسية الجزائرية، وتنصيبها يتماشى والتعديلات الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات والإصلاحات السياسية التي شهدتها الجزائر.

أما جلول جودي، ممثل حزب العمال، قال إنه ”من المسبق تقديم حكم عن جدية الهيئة ومدى ضمانها في نجاعة العملية الانتخابية” وتساءل هل ”هل هذه ستكون قادرة على تحييد الإدارة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية المقبلة، هل تتمكن فعليا من الحفاظ على اصوات الناخبين، وهل لديها جميع الصلاحيات للقيام بذلك في الميدان”.

وأضاف جلول جودي، أن الأحزاب السياسية اليوم أمام موعد انتخابي هام ومصيري جدا، وعلى الهيئة الاضطلاع بالدور المناط لها وإثبات جدية التعهدات التي التزم بها رئيسها والأعضاء.

أما رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج” عمار غول، فقال إن تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي ”ضمانة إضافية في مسار تحسين الشفافية الانتخابية بالجزائر”. وقال غول إن ”مهمة ضمان نزاهة الانتخابات لن يكون ميدانيا على عاتق الهيئة وحدها، بل على الأحزاب لعب دورها الرقابي في مراكز الاقتراع وأن تنسق فيما بينها من أجل الحفاظ على أصوات الناخبين”.

بدوره أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أن تشكيلته السياسية ستعامل مع الهيئة الجديدة، مشيرا أن الحزب سيقوم بجهده في صيانة اصوات ناخبيه وأنصاره في المراكز التي يتواجد بها، مضيفا ان الهيئة عمليا ليست وحدها قادرة على صيانة العملية الانتخابية ومع ذلك سيتعامل الحزب معها للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد حزب الإصلاح الوطني وعلى لسان أمينه العام فيلالي غويني، أن تنصيب اللجنة هي عملية مهمة في العملية الانتخابية التي ستشهدها الجزائر الربيع المقبل، لكنه أضاف أن مدى نجاعتها تبقى رهينة طريقة أدائها وكيفية صيانتها للأصوات الناخبين وأنه من المسبق الحكم على عملها الآن، وقال إن الحزب لا يزال يحمل مخاوف من تدخل الإدارة في العملية الانتخابية.