l حسن عريبي: ”إذا أعطاني حزبي الفرصة لأكمل ربع قرن أنا في الخدمة”!

رغم الانتقادات التي طالت العهدة التشريعية التي شارفت على نهايتها، إلا أن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني يسعون مجددا للعودة إلى مبنى زيغود يوسف بعد أن عمروا فيه طويلا فيما باشر آخرون حملة مسبقة لكسب رضاء القيادة.

باشر العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني تنشيط حملات انتخابية مسبقة على شبكات التواصل الاجتماعي، قصد نيل رضاء قيادة حزبهم على غرار ما يقوم به نواب كل من جبهة التحرير الوطني كالنائب عن العاصمة إلياس سعدي الذي باشر حملته تحت شعار ”كلنا مع إلياس سعدي”، إلى جانب وضع صور للرئيس والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، كما ظهرت صفحات أخرى لنواب من التجمع الوطني الديمقراطي أبدوا من خلالها رغبتهم في العودة إلى البرلمان، فيما نقلت مصادر أفالانية رغبة العديد من نواب الأفالان ممن استنفدوا أربع عهدات في الظفر بالعهدة الخامسة على غرار النائب لبيد محمد. وعلى عكس أحزاب الموالاة قررت قيادة الأحزاب الإسلامية تجديد الثقة في معظم نوابهم الحاليين على غرار حركة مجتمع السلم التي زكى مجلس شوراها النائب ناصر حمدادوش، عن ولاية جيجل، وباشر هذا الأخير في إطلاق القناة الرسمية عبر الفيسبوك ونشر أكثر من 200 فيديو ومداخلات برلمانية وحصص تلفزيونية وحوارات سياسية قوية في قضايا وطنية ومحلية.

هذا وأجمع العديد من النواب في حديثهم لـ”الفجر” عن رغبتهم في العودة مجددا إلى البرلمان، إلا أنهم ربطوا تلك الرغبة في تزكية مؤسساتهم الحزبية وفي هذا الصدد، أعرب النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي في اتصال مع ”الفجر” عن استعداده في تولي عهدة خامسة، بعد أن قضى أربع عهدات، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بتزكية حزبه، وفي رده على سؤال متعلق بأسباب رغبته في العودة إلى قبة البرلمان، أكد محدثنا أن رغبته في العودة مجددا مرتبطة بمشاريع لم يستكملها بعد ومشاريع قوانين سيتم طرحها.

وفي هذا السياق ربط النائب عن حركة النهضة يوسف خبابة في اتصال مع ”الفجر” قرار عودته إلى مبنى زيغود يوسف بقرار القيادة، خاصة وأن الأمر يعود إلى الهيئة المديرة في إطار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء. وأضاف خبابة قائلا ”لست مصرا على العودة، أنا أشتاق إلى مكتبي الخاص أكثر من مكتب البرلمان وإن شرفوني بالصفوف الأولى وسأكون من الشاكرين، أما إذا استدعيت لمهام أخرى في الحزب سأكون من السعداء”.

وذهب النائب عن حركة النهضة الهاني بوشاش، في اتصال مع ”الفجر” إلى نفس رؤية النائب يوسف خبابة، حيث أبدى رغبته في العودة مجددا إلى البرلمان قائلا ”إن هناك أمورا تحسم على المؤسسات خاصة وأننا دخلنا في إطار ثلاثي وفي ديناميكية أخرى كفاءة بشكل أكبر، وإذا زكيت لسنا من النوع أنا شاكر لأنني لست من النوع الذي يفرض نفسه”.