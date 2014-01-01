أوضح القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر محمد الشيخ، أن القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا التي ستعقد يومي 30 و31 من الشهر الجاري، هي قمة متميزة لأن 54 دولة ستحضرها، ميرزا أن المغرب يقوم بعدة مناورات سواء على مستوى الأمم المتحدة وكذا مع الإتحاد الأوروبي للعودة من جديد للانخراط في الاتحاد الافريقي بعد أن عاش عزلة كبيرة بعد خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية.

وأضاف محمد الشيخ خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي اعتراض على انخراط المغرب من جديد في الاتحاد الإفريقي، ولكنه ملزم بشروط تتمثل أساسا في احترام ميثاق الإتحاد وهو شرط أساسي، مؤكدا على أن هذا الانخراط يعد بمثابة اعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واعتراف بحدودها التاريخية لكون أن هذا الأخير سيضطر إلى حضور الجلسات التي تكون فيها دولتنا على حد قوله. كما أكد القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر أن الدبلوماسية الصحراوية تعمل في كل الاتجاهات، قائلا نحن أقوياء بموقفنا وبوجودنا وبعضويتنا لدى الاتحاد ولدينا العديد من الأصدقاء والدول التي لها تأثير ولها وزن قوي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما أفاد المتحدث ذاته أن الاتحاد الإفريقي كلف الرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو مبعوثا خاصا للقضية الصحراوية وهو يعمل منذ تعيينه جاهدا من أجل تحقيق السلم ومن أجل أن ينظم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي حر ونزيه، ولديه الكثير من الأنشطة لا سيما مع الأمم المتحدة،مؤكدا على أن دور الإتحاد الأفريقي الذي يمثل كتلة اقتصادية وعسكرية قوية وهو يقوم بمساع من أجل أن ينظم الشعب الصحراوي استفتاء تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة وأن الوحدة الأفريقية راعية كذلك لهذا المسعى. وأكد محمد الشيخ أنه منذ طرد المغرب للمكون السياسي والإداري المينورسو لم يعد إلى عمله بشكل تام إلى حد الساعة، مشيرا إلى أن الأخير هو الذي رفض أن يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس بجولة جديدة للمنطقة تحت ذريعة أن الحكومة لم تشكل بعد، وقد أدار ظهره كذلك للاتفاقيات التي قامت بها جبهة البوليساريو مع حكومته تحت مظلة الأمم المتحدة، كما أحبط كل محاولات السلام التي قامت بها المجموعة الدولية.