تم تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه خلال العملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الجمعة الماضي بالميلية، ولاية جيجل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه ”في إطار محاربة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جانفي 2017، والتي أفضت إلى تحييد إرهابي خطير بمنطقة الحضرية بالميلية، ولاية جيجل (الناحية العسكرية الخامسة)، تم تحديد هوية المجرم المقضى عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى ”ت. جمال” المكنى أبو شريح والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996”. وفي ذات السياق، ”دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو (الناحية العسكرية الأولى) يوم 23 جانفي 2017، مخبأين للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلتين ومدفع تقليدي الصنع ومعدات تفجير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) عنصر دعم للجماعات الإرهابية”.