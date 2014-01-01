أشاد أمس الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر ومصر وتونس في التعامل مع الوضع في ليبيا ودعم الاستقرار والسلام فيها. وقال السبسي، خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالعاصمة التونسية إنه دعا إلى عقد قمة ثلاثية تجمع مصر وتونس والجزائر للتشاور والتنسيق في كيفية دعم ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الحالية، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بـ”فيسبوك”. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي طرح مبادرة تتعلق بتعزيز دور دول الجوار الليبي، من خلال عقد قمة ثلاثية أوائل فبراير المقبل، تجمع بين رؤساء تونس والجزائر ومصر، لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، وذلك في الوقت الذي تكثفت فيه التحركات السياسية الإقليمية والدولية بحثًا عن حل لهذه الأزمة التي بات استمرارها يُهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أحاط الوزير شكري الرئيس التونسي بنتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي التي أجراها مع نظيره التونسي خميس الجيهناوي بالعاصمة التونسية، وما تم الاتفاق عليه من عقد اجتماعات دورية للجنة التشاور على مستوى كبار المسؤولين، وعقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية قريبا للإعداد للقمة الثلاثية المرتقبة حول ليبيا، بحسب البيان.