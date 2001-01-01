أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف أحد الناشطين السابقين تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي كان يقودها ”عبد الرزاق البارا”، وكتيبة الصحراء بإمرة ”مختار بن مختار” ورعية مالية كان ينشط ضمن نفس الجماعة الإرهابية اللذين سبق إدانتهما بنفس المحكمة على التوالي بالمؤبد وسبع سنوات سجنا نافذا، لكونهما كانا الحلقة الهامة في تجارة السلاح واختطاف الرعايا الغربيين، وتلقي فديات تحت إمرة عمار صايفي المعروف بـ”عبد الرزاق البارا” ومختار بلمختار المكنى ”بلعور” أمير منطقة الصحراء. وورد في قضية الحال أن ”غ. عمار” المكنى بـ”مقاتل أبو جبل” المتهم الأول في الملف الذي ينحدر من منطقة بسكرة، تم تسليمه إلى الجزائر من طرف حكومة تشاد سنة 2010، بعد أن تبين تورطه في عمليات إرهابية عديدة تمت بالصحراء ضد مصالح غربية وقوات الأمن والجمارك، إلى جانب تورطه في ملف خطف السياح الألمان سنة 2003.