أقرّت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسهيلات للأحزاب التي قررت دخول التشريعيات، حيث أعفت أحزاب تكتل الجزائر الخضراء من جمع التوقيعات، كما أفتت بإمكانية جمع نسب مجموعة من الأحزاب للحصول على نسبة 4 بالمئة. ثمّن النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف قرار وزارة الداخلية فصل التي فصلت في الانشغال المطروحة بالنسبة للمشاركة في الانتخابات التشريعية حسب قانون الانتخابات 16-10 وخاصة المادة 94 منه التي تحدد شروط المشاركة من خلال حصول الحزب على 4 بالمائة في الانتخابات الماضية. توفر الحزب على 10 منتخبين. وجمع التوقيعات عند عدم توفر الشرط رقم 1 ورقم 2.

وفي هذا الصدد، قال لخضر بن خلاف أن وزارة الداخلية مكنت الأحزاب التي شاركت بتكتل في الانتخابات الماضية من الاستفادة من نتائج التكتل حتى ولو دخلت الانتخابات منفردة. كما أفتت بامكانية جمع نسب مجموعة من الأحزاب للحصول على نسبة 4 بالمائة والمشاركة في الانتخابات بتكتل يتشكل من هذه الأحزاب.

بالمقابل، ثمّن بن خلاف كل هذه الإجراءات والفتاوى والتسهيلات باعتبارها أنها تؤكد مرة أخرى أن القانون يضيق على الأحزاب ويقصيها من المشاركة في الانتخابات. مطالبا بالفصل في موضوع الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات بسبب عدم حصولها على الاعتماد وهي اليوم تشارك في الانتخابات لأول مرة أن تجد لها وزارة الداخلية الحل لها بتمكينها من المشاركة في الانتخابات عبر عائلات سياسية تتوفر على شروط المشاركة أي نسبة 4 بالمائة وهذا من باب العدل وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب السياسية.