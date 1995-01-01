عقدت وزارة الدفاع الوطني أمس جلسة عمل مع ممثلين لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة التي طبقت في الفترة بين 1995 و1999 وذلك في إطار مواصلة للجهود المبذولة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية لهذه الفئة ووقوفا على مدى تنفيذ برنامج تسوية ملفاتهم الطبية وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي ظل الاهتمام والحرص الشخصي الذي يوليه الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. خلال هذه الجلسة التي جرت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس ومع ممثلي 30 ولاية استمع ممثلوا وزارة الدفاع الوطني إلى مجمل انشغالات هذه الفئة، حيث تم التطرق إلى سير عملية معالجة وتسوية الملفات وتحديد نسبة العجز ومنح التقاعد والعمل على تسوية الملفات المتبقية والطعون المقدمة. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية وصلت إلى مرحلتها النهائية، حيث بلغت نسبة استكمال وتسوية الملفات المودعة 95 بالمائة والعملية متواصلة إلى غاية جوان 2017 آخر أجل لإتمام العملية.

ممثلو هذه الفئة أعربوا من جهتهم عن ارتياحهم الكبير لوتيرة سير عملية دراسة وتسوية ملفاتهم، وعبروا عن امتنانهم وتقديرهم للمجهودات التي تبذلها المصالح الصحية والاجتماعية المختصة والحرص على تسوية ملفاتهم والاستفادة من حقوقهم. وهو ما يعكس التزام وزارة الدفاع الوطني، ووفاءها الدائم لتنفيذ تعهداتها خاصة مع المواطنين الذين لبوا نداء الوطن وساهموا في استرجاع الأمن واستتبابه عبر ربوع الوطن.