شدد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي على ”أن السياسة الرسمية في كل من تونس والجزائر، تعمل على إيجاد تسوية تعيد الهدوء والاستقرار والتوافق الوطني، بين كل القوى في ليبيا. وأكد في حوار مع ”العربية نت” نهاية الأسبوع، على أهمية الدور الجزائري في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقة مع الجزائر استراتيجية، مبينا أن التونسيين كلهم لا يختلفون حول ذلك. وقال الغنوشي إن مبدأ ”التوافق والوئام الوطني” يعتبر نموذجا لحل المشاكل التي تشهدها المنطقة العربية خاصة الأزمة الليبية. وبالمناسبة نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ما يروج من حديث عن كون أنشطته الخارجية، تندرج ضمن ”الدبلوماسية الموازية” للدبلوماسية الرسمية التونسية. وقال الغنوشي ردا على سؤال يتعلق بالاتهامات التي توجه له، بكونه استغل ضعف مؤسسات الدولة، لصالح القيام بدبلوماسية حزبية، خاصة من خلال الزيارات المتكررة للجزائر، التي حظي فيها باستقبال رسمي من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن اتصالاته الخارجية ”تندرج ضمن ما يعرف بالدبلوماسية الشعبية التي لا تعوض الدبلوماسية الرسمية للدولة”.