أعلن الجنرال المتقاعد وآمر الحرس الوطني التونسي السابق الجنرال حبيب عمار، تفاصيل جديدة ولأول مرة كاشفا عن فحوى آخر لقاء جمعه مع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. وهو الجنرال الذي شارك في الإعداد لما اعتبره هو إنقاذ تونس بعد حالة الوهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي إثر تراجع واضح وكبير في صحة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. يعود الجنرال التونسي الحبيب عمار وبعد نحو 30 سنة من ”الانقلاب” الصحي على بورقيبة ليسرد تفاصيل لم تكشف قبل عن الأدوار الحقيقية لعدد من الشخصيات وكيف خيرت تلك الشخصيات التزام الصمت واعتماد واجب التحفظ إلى الحين. قال الجنرال المتقاعد الحبيب عمار في تصريح لجريدة ”الصباح” التونسية أن بداية التفكير في ”التغيير” كانت محصورة بيني وبين بن علي وقد انطلقت إثر زيارة الرئيس الجزائري آنذاك الشاذلي بن جديد والذي قدم إلى تونس للاطمئنان على صحة بورقيبة الذي كان طريح الفراش وقتها وقد دار الحديث بينهما بخصوص الوضع العام في البلاد حينها قال بورقيبة لبن جديد ”هنيني على تونس” وهو أمر كشف تخوف الرئيس عن الوضع في تونس وعدم ثقته في رجالات الوطن للدفاع عنها. وأضاف عمار أن اللقاءات السرية تكثفت من أجل توضيح صورة الإنقاذ أكثر وقد بدأت ملامح المشروع تتضح يوما بعد يوم دون أن نحدد التاريخ الفعلي للتنفيذ إلى أن علمنا يوم 6 نوفمبر 87 أن ”الإسلاميين” على أتم الاستعداد للانقلاب على الحكم وقد تم التحضير له واستعدادهم المطلق لافتكاك الحكم والإطاحة بنظام بورقيبة وقد حددوا تاريخ 8 نوفمبر وبمناسبة عيد الشجرة كيوم لإعلان تحركهم”. وأمام تواتر الأنباء عن استعداد ”الإسلاميين” ودخول تونس في حالة من الغموض السياسي قررنا وانطلاقا من الفصل 57 من الدستور أن نضع حدا لحالة الترقب والخوف وأعلمنا أصدقاءنا في وحدات الحرس الوطني بالاستعداد والتأهب الأقصى للإعلان عن المرحلة السياسية الجديدة. أما بخصوص مهام الوزير الأول فقد وقع اختيار بن علي على مدير الحزب الاشتراكي الدستوري حامد القروي إلا أني سرعان ما أقنعته بتعيين الهادي البكوش نظرا لعلاقته المتطورة مع الجزائر لعمله هناك كسفير وهو ما من شأنه أن يدعم الثقة بين السلطة الجديدة ودولة الجزائر.