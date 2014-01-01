أمريكا تقرر طرد الجزائريين من دون وثائق

أدرجت واشنطن، الجزائر ضمن قائمة الـ23 دولة معنية بسياسة الهجرة التي انتهجها الرئيس المنتخب الجديد، دونالد ترامب، وهذا في إطار السياسة الجديدة الخاصة بالهجرة الانتقائية ورفض الأجانب والمقيمين العديمي الوثائق بالبقاء بالولايات المتحدة الأمريكية وشكلت الهجرة ومحاربتها أهم المحاور الأساسية لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، الذي كشف في تدابير جديدة إزاء المهاجرين الغير شرعيين، وشرع في إحصائهم والتحضير لترحيلهم الفوري من التراب الأمريكي.

نقلت جريدة ”لوس أنجولاس تايمز” أن الرئيس الجديد دونالد ترامب، قد صنف الجزائر ضمن الدول الـ23 المعنية برفض استقبال المهاجرين الغير شرعيين. وذكر التقرير الجديد أن ”هناك 23 دولة ترفض استقبال المهاجرين المعنيين بالطرد من الولايات المتحدة الأمريكية وهي أفغانستان، الجزائر، الصين، إيران، العراق، ليبيا، الصومال، وزيمبابوي ودول أخرى”.

وكان ترامب قد تطرق خلال حملته الانتخابية في شهر سبتمبر أن 23 دولة ترفض استقبال مواطنيها المعنيين بالترحيل من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وهدد بترحيلهم الإجباري، مشيرا أن ”الولايات المتحدة الأمريكية ليست ملزمة باحتضان المجرمين الرافضين مغادرة أراضيها”.

وتجدر الإشارة أن الجزائر والمغرب وموريتانيا الهند وكوبا ومالي وردت في تقارير سلبية الخاصة بالهجرة، حيث صنفت من ضمن البلدان المتهاونة في استقبال رعاياها، حسب تقرير أعدته الوكالة الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالهجرة. ولم يكشف دونالد ترامب، حتى الساعة عن الإجراءات العملية التي سيتخذها من أجل إرغام تلك الدول على استقبال رعاياها، غير أن بريان بابين، نائب بولاية تكساس الأمريكية، اقترح على الإدارة الأمريكية وضع قانون ينص على منع منح التأشيرات لرعايا الدول التي لم تتعامل بجدية مع طلبات استقبال المهاجرين الغير شرعيين، بالإضافة إلى توقيف المساعدات عن تلك الدول حسب تقرير جديد ”فوكس نيوز”. وصرح دونالد ترامب، خلال تجمع بولاية أيوا، أوردتها وكالة ”رويترز”، أنه سيباشر منذ اليوم الأول من انتخابه رئيسا للبلاد في طرد المهاجرين الغير شرعيين من الولايات المتحدة، خاصة المجرمين الذين أفرج عنهم من السجون في ظل إدارة أوباما وكلينتون.