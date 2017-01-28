دعا رئيس تجمع أمل الجزائر عمر غول, أمس, كل الأحزاب السياسية إلى ضرورة جعل الانتخابات التشريعية القادمة محطة قوية للتوجه نحول الأفضل من خلال التنافس ببرامج والمقترحات وتجنب كامل أساليب الشتم والقذف والدعوة إلى الفوضى, مشيرا إلى أنه حزبه فتح المجال للترشح حتى من الكفاءات الوطنية من خارج تجمع امل الجزائر.

وقال عمر غول في تجمع شعبي ببلدية وادي السمار على هامش تنصيب المجلس الوطني للرياضة لولاية الجزائر إن الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها مطالبة بجعل الانتخابات التشريعية القادمة محطة قوية للتنافس بالبرامج والمقترحات البناءة, مشددا على ضرورة الابتعاد عن أساليب الشتم والسب والتجريح خلال الحملة الانتخابية القادمة وأخلقة العمل السياسي وتجنب الدعوة إلى العنف والفوضى. وبخصوص تحضير تجمع أمل الجزائر لموعد الانتخابات, كشف غول أنه تم تنصيب 48 لجنة وطنية للترشيحات بالإضافة إلى اللجنة الوطنية على مستوى المقر المركزي للحزب, وتتولى هذه اللجنة دراسات الترشيحات وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة, مشيرا إلى أن حزبه فتح المجال للترشح حتى للكفاءات من خارج الصفوف النضالية لتجمع أمل الجزائر, مضيفا في نفس الإطار أن مكانة المرأة في القوائم الانتخابية لحزبه فاقت الكوطة التي حققها قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة بالإضافة إلى 80 بالمائة من عنصر الشباب من الجنسين, مضيفا أن حزبه سيشارك في 48 ولاية وفي كامل الدوائر الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج.

وبهذه المناسبة شدد عمر غول على ضرورة تعزيز إنشاء فضاءات للشباب من أجل تلقينه الأخلاق المناسبة وتحضيره لتبوؤ مراتب المسؤولية وتأهليهم للحفاظ على مكاسب البلاد.

للإشارة فقد تم بهذه المناسبة تنظيم وقفة ترحمية على روح وزير التجارة بختي بلعايب بحضور عدد من الرياضيين من مختلف الفرق والمنتخبات الوطنية.