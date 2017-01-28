l بلعايب رجل نظيف وكان يحارب في غابة

حصرت الأمينة لحزب العمال لويزة حنون, شروط نجاح العملية الانتخابية من خلال تطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المتكررة وحياد الإدارة في تصرفها مع الأحزاب السياسية وكذا احترام الإرادة الشعبية وحق عناصر الجيش في ممارسة مواطنتهم.

خصصت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون, خلال عرضها التقرير الافتتاحي حيزا هاما لسير العملية الانتخابية ومدى حياد الإدارة في الأمر, حيث طرحت العديد من التساؤلات تخص سير وظروف العملية الانتخابية وحصرتها في شروط أساسية في مقدمتها تطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المتكررة من طرف الإدارة ومدى حيادها في تصرفها مع الاحزاب السياسية, وكذا احترام الإرادة الشعبية وحق عناصر الجيش في ممارسة مواطنتهم واختيار القوائم دون أي ضغط من أي جهة إلى جانب سهر الحكومة على ضمان المسار الانتخابي لكونها تضم وزراء متحزبين, مؤكدة أن كل هذه الشروط ليست متوفرة وبالإمكان توفيرها من خلال التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية ورئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات, حيث سجلت التزامهما في انتظار ماستكشف عنه العملية, في حين قدمت حنون صورة سوداوية عن واقع الانتخابات في الجزائر بسبب عدم التساوي في الوسائل المستخدمة قائلة إن ”هناك من يستخدم أموال طائلة وهناك من لا يملك وبالتالي لا يسمح للديمقراطية أن تتجلى”, كما قالت حنون أن الجزائر تتواجد ضمن البلدان الأكثر تخلفا لأنه منذ الأستقلال والانتخابات يميزها تزييف النتائج والتلاعب بها باستعمال مختلف الوسائل, بعد أن صادر النظام السيادة الشعبية, قائلة إن ”الانتخابات أصبحت موعدا مع القدر يمكنها أن تكون قاتلة لكن في السياسة لا يوجد شيء مستحيل.

وكشفت حنون عن مذكرة وجهتها إلى مكاتبها الولائية لتحديد مقاييس والضوابط التي يجب أن تتوفر في المترشحين طبقا للوائح المؤتمر, مجددة مرافعتها عن المناصفة بين النساء والرجال في القوائم, معتبرة أن الحزب تجاوز نسبة 30 بالمئة المحددة في القانون, كما أكدت حنون أن حزبها لم يتأسس لامتطائه من طرف المناضلين.

هذا وأثنت حنون على مناقب وخصال وزير التجارة الراحل بختي بلعايب الذي اعتبرته رجلا بأتم معنى الكلمة وقالت إنه كان نظيفا بعد أن وقف ضد نهب المال العام رغم أن ظروفه الصحية المتدهورة, قائلة ”فقدنا صديقا جمعتنا به لقاءات ثنائية فكان يكلمنا عن محاربة الانحراف وكان ينتمي إلى عائلة الوطنيين, كما أن الوزير كان يحارب وسط غابة.. فهناك من يدخل يحفر اسمه وهناك من يدخل نفايات التاريخ”.