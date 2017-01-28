كشف مصدر عسكري محلي موثوق لـ”الفجر” عن تمكن قوات الجيش الشعبي الوطني، خلال الـ48 ساعة الماضية، من العثور على مخبأ مهيئ داخل الأحراش الغابية بمرتفعات جبل الوحش بولاية قسنطينة، ولدى قيامها بتفتيش المخبأ المذكور تم العثور على 5 ألغام مضادة للمركبات، قامت فرقة خاصة من الجيش الوطني الشعبي بتفكيكها وحجز مكوناتها، كما تم العثور على كميات معتبرة من المتفجرات قدرها مصدرنا بحوالي 20 كلغ من مادة ”تي. أن. تي” كانت موضوعة داخل براميل بلاستيكية.

وأفاد نفس المصدر أنه مباشرة بعد اكتشاف هذا المخبأ من طرف قوات الجيش، أمرت القيادة العسكرية بالتدمير الفوري للمخبأ وحجز المتفجرات وتفكيك الألغام والشروع في شن عملية مداهمة واسعة النطاق لمرتفعات جبل الوحش، رغم صعوبة التضاريس ووعورتها وسوء الأحوال الجوية بسبب التراكم الكثيف للثلوج لتقفي أثر المجموعات الإرهابية التي لا زالت تنشط بالمنطقة.

وقد تسبب تراكم الثلوج بمرتفعات الجبال وسوء ألحوال الجوية بهلاك عدد من بقاقا الجماعات الإرهابية، التي ظلت تواجه ضربات قوات الجيش الشعبي الوطني أينما كانت ووجدت.