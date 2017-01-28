عثرت عناصر مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من منطقتي جبل بوحية بعين الدفلى وعزازقة بتيزي وزو، على جثتي إرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من ”ب.محمد” المكنى ”أبو حذيفة” و”ح.جعفر” الملقب بـ”القعقاع”، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أمس أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب، عثرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من منطقتي جبل بوحية بولاية عين الدفلى وعزازقة بولاية تيزي وزو، يومي 26 و27 جانفي 2017، على جثتي إرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من ”ب.محمد” المكنى ”أبو حذيفة” و”ح.جعفر” الملقب بـ”القعقاع”، فيما تم استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة”.