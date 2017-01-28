عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال، لتمثيله في أشغال القمة الـ28 لرؤساء الدول والحكومات المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل بأديس أبابا (إثيوبيا)، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى. وتنعقد القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي تحت شعار ”2017 سنة تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، حسب نفس المصدر الذي أوضح أنه و”إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال القمة سيقوم رؤساء الدول والحكومات بتعيين رئيس جديد للمنظمة الإفريقية وكذا جميع مسؤولي لجان المنظمة”.

من جهة أخرى يضيف البيان أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.