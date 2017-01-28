”الليبيون بحاجة لمساعدة من الجزائر نتيجة فقدان الثقة فيما بينهم”

l الغنوشي عراب الإسلاميين الليبيين.. وهم يستميتون للبقاء في المشهد

اعتبر مقرر مجلس النواب الليبي الكائن مقره بطبرق، صالح قلمة في تصريح خاص لـ”الفجر”، أن الليبيين بحاجة إلى المساعدة من الجزائر نتيجة فقدان الثقة فيما بينهم، واصفا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بـ”عراب الإسلاميين الليبيين”، تعليقا على طلب الجزائر وساطته لإقناعهم بتقديم تنازلات، فيما أكد أن تعاظم الدور الروسي في بلاده كان متوقعا نتيجة تخبط السياسات الغربية بعد الربيع العربي.

أوضح مقرر مجلس النواب تعليقا على زيارات مسؤولين وبرلمانيين ليبيين خلال الأسابيع الأخيرة إلى الجزائر، أن الزيارة عادية ومتوقعة لكل من يتابع المشهد من قرب، وهناك أمل عند الكثيرين بأن الحل قد يأتي من الجزائر ومصر، وكل كيان في ليبيا يحتاج للدعم منهم، وتابع ”أكيد وهم في حاجة للمساعدة نتيجة لفقدان الثقة فيما بينهم”.

وحول قراءته لزيارة الغنوشي للجزائر وبحثه الأزمة الليبية مع بوتفليقة، ينظر قلمة إلى الغنوشى كعراب للإسلاميين الليبيين، وأضاف بخصوصهم أنهم ”يستميتون من أجل البقاء في المشهد السياسي في ليبيا وخلال المرحلة الانتقالية”.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي يتم التفاوض بشأنها حيث تقضي ببعث مجلس للدولة يقود المرحلة لمدة سنة، علق مقرر المجلس النواب الليبي بأنه لا توجد خارطة طريق واضحة المعالم، فهي مجرد تسريبات والكل يجتهد، لكن السؤال الأبرز الآن هو ”من سيجلس مع من؟” خلال المفاوضات الليبية والحوار الليبي المباشر، إذ يجب أن نعرف ”من يمثل من؟” قبل الجلوس، وفق تعبيره. وبشأن غياب ترتيبات لجمع السلاح وإنهاء حكم الميليشيات ضمن المقترحات أوضح قلمة أنها كلها موجودة في الاتفاق السياسي إن تم تعديله وتطبيقه خلال المرحلة المقبلة. وردا على انفتاح دول الجوار تحديدا الجزائر وتونس ومصر على طرفي الصراع في ليبيا مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق وإمكانية أن تكون له تداعيات على روح الاتفاق السياسي بتعديله، الموقع في 17 ديسمبر، قال قلمة ”من وجهة نظري أكيد سيكون لهذا الانفتاح مردود إيجابي ويحرك الركود في الاتفاق السياسي والحوار الليبي وعليهم تكثيف الجهود والتواصل مع كل الليبيين دون استثناء لكى يضعوا يدهم على الجرح بالتحديد”. وبشأن طبيعة الدور الروسي في ليبيا وتساؤلات إن كان انتهاز لفرصة تراجع نفوذ دور الإدارة الأمريكية والأوروبية وتمهيدا لتدخل عسكري ورفع الحظر على السلاح.

واعتبر قلمة أن الدور الروسي كان متوقعا نتيجة حصولهم على فرصة بسبب ما وصلت إليه الحال في بلدان الربيع العربي والتخبط الحاصل عند عرابي الربيع العربي من دول غربية وإقليمية. وأيضا الصراع السني-الشيعي يعد عاملا مساعدا لسرعة التدخل الروسي ولو أن الروس يحاولون التحالف مع جميع الفرقاء وهذا واضح في المشهد السوري، أما بخصوص التدخل لا أتوقع هناك تدخلا مباشرا ولكن أتوقع دعمهم موضوع رفع حظر التسليح.