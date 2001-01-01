”حماس” تدعو بوتفليقة إلى التدخل بغزة

طلب الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ”حماس” سامي أبوزهري، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقديم مساعدات من أجل بناء مستشفى برفح لإسعاف العدد الكبير من ضحايا الحرب الشرسة التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد شعب أعزل، مضيفا أنه ”يكون فخرا للفلسطينيين أن يحمل هذا المستشفى اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

وجه القيادي البارز في ”حماس” الفلسطينية رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعاه فيها إلى التدخل لحل ازمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة، وكذا تقديم منحة لتغطية الكميات من الوقود الخاصة

وذكر الناطق الرسمي لحركة حماس، خلال استقباله من قبل رئيس حزب تجمع امل الجزائر عمار غول بمقر حزبه بالمنحة السنوية التي تقدمها الجزائر لصالح الميزانية الفلسطينية، كما أشار إلى المساعدات التي قدمها الرئيس بوتفليقة خلال الحرب على غزة في مطلع 2009، وقال ” كنت بالجزائر خلال الأيام الاولى من الحرب حين اعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات لفتح المستودعات وإرسال المساعدات إلى غزة”، مبرزا أن ”هذا الدعم تأكيد على موقف الجزائر الثابت على صعيد القيادة والشعب”.

من جهته، ثمن الناطق الرسمي لحركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهري، موقف الجزائر شعبا ورئيسا وحكومة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ووجه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعاه فيها إلى التدخل لحل أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة، وكذا تقديم منحة لتغطية الكميات من الوقود الخاصة.

هذا واستقبل، أمس، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، بمقر حزبه ”تاج” الناطق الرسمي لحركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهري، وبحفاوة وترحيب حار حيث تبادل الطرفان الحديث حول ملف القضية الفلسطينية والقضايا الآنية.

وقال غول ”يسعدنا ويشرفنا دائما وكجزائريين كدولة وكشعب وكحزب بشكل مختصر أن نلتقي ونحتضن اخواننا من فلسطين لأننا وبشكل مختصر احتضنا القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية الجزائر”.