”حماس” الفلسطينية تقوم بجولات ”ماراطونية” إلى مقار الأحزاب

l ذويبي لـ”الفجر”: ”تداعيات قدوم ترامب ونقل سفارة واشنطن إلى القدس في الواجهة”

تقوم حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” الفلسطينية منذ مدة بعقد لقاءات دورية مع مختلف التشكيلات السياسية في الجزائر، خاصة المحسوبة على التيار الإسلامي، كان آخرها لقاؤها مع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، بعدما طلبت من الرئيس بوتفليقة التدخل بغزة.

تثير هذه الجولات العديد من التساؤلات حول مضمون وأهداف الزيارات التي يقودها وفد حماس بقيادة الناطق الرسمي لها سامي أبو زهري بالجزائر، لكن مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني أكدت لنا أن الحركة تناقش في كل مرة القرار الصادر من الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب والمتمثل في نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، فضلا عن اعلانها عن مخاوفها الكبيرة من وصول ”الرجل الأبيض” إلى سدة الحكم في واشنطن وتداعياته على المنطقة ككل. وقبل اسبوعين زار الوفد الفلسطيني مقر حركة مجتمع السلم بالمرادية، اين التقى رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، وحول سبب الزيارة يفصل في الأمر القيادي في حمس فاروق أبو سراج الذهب طيفور، حيث قال في تصريح لـ”الفجر” أن الحركة استقبلت منذ حوالي أسبوعين الناطق الرسمي لحركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهري لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة بعد تربع دونالد ترامب المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين وعنصريته تجاه العرب على عرش البيت الأبيض، الأمر الذي يكون قد أقلق ”الحماسيين” خاصة وأن الحركة مصنفة حسب واشنطن منظمة إرهابية، فكيف سيكون الحال مع الوافد الجديد إلى البيت الأبيض الذي أعلن الحرب في كل اتجاه خاصة صوب المسلمين.

ذويبي لـ”الفجر”: ”حماس” تبحث عن حلول في الجزائر

أفاد رئيس حركة النهضة محمد ذويبي، في تصريح لـ”الفجر”، أن حركته استقبلت أيضا وفدا عن حركة ”حماس” الفلسطينية يترأسه الناطق الرسمي للحركة المقاومة سامي أبو زهري، موضحا أن الزيارة التي يقوم بها هذا الوفد تدخل في إطار برنامج ”حماس” الخاص بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية وكذا التنظيمات والأحزاب السياسية من أجل تبليغ أهم الرسائل التي تهم الشعب الفلسطيني وبرنامج الحركة التحريري.

وفي السياق ذاته، أضاف ذويبي أن حركة المقاومة الفلسطينية تهدف من خلال لقاءاتها إلى إطلاع الرأي العام على أوضاع الشعب الفلسطيني المحاصر منذ عدة أشهر، خاصة بعد غلق معبر رفح لتتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤوليتها. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن ”حماس” الفلسطينية سلطت الضوء خلال اللقاء الذي جمعها بحركة النهضة الضوء على القرار الصادر مؤخرا من طريف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والمتمثل في نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ولا تعتبر الزيارة التي تقوم بها حمس الفلسطينية إلى مقرات الأحزاب السياسية في الجزائر الأولى من نوعها، إنما تعودت الحركة على دخول الجزائر والاحتكاك مع مختلف الفعاليات السياسية والمدنية في البلاد، التي تفتح أبوابها للفلسطينيين، إلا أن زيارة أبو زهري هذه المرة جاءت في ظرف خاص جدا مع التغييرات التي حدثت بالبيت الأبيض وما من شأنه أن ينعكس على منطقة غزة التي تعاني حصارا إسرائيليا مند سنوات.